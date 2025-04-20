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Adana’da Dron İle Trafik Denetimi Yapıldı

ADANA’DA DRON DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

Adana’da, polis ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çeşitli şubelerle birlikte kentin farklı bölgelerinde trafik uygulaması gerçekleştirdi.

DENETİM SONUÇLARI

Polis ekipleri, toplamda 1013 aracı durdurup sürücülerinin belgelerini kontrol etti ve alkol testleri uyguladı. Bu denetimler sonucunda 16 araç trafikten men edildi. Ayrıca, çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 96 sürücüye 1 milyon 330 bin 868 lira para cezası kesildi.

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