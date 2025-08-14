Adana’da Dronla Trafik Denetimi Yapıldı

ADANA’DA TRAFİK UYGULAMASIYLA DRON DESTEĞİ

Adana’da polisin dron destekli trafik denetiminde, emniyet kemeri takmayan ve telefonla konuşan bir dolmuş sürücüsü durduruldu. Sürücü, “Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Telefonda kızımla konuşuyordum, yasak mı?” şeklinde ifade verdi.

POLİS EKİPLERİ TRAFİK DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı’nda dron ile trafik denetimi yaptı. Uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförü tespit edilip durduruldu. Basın mensupları, şoföre emniyet kemerini neden koltuğun arkasına taktığını sordu. Şoför, “Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Tamam, doğru, takılı değildi. Ben yalan söylemedim, gerçekten demedim,” yanıtını verdi.

CEZALANDIRILMA VE KONTROL DURUMU

Şoför, telefonla konuşma konusunda da “Evet, kızımla konuşuyordum. Yasak mı?” dedi. Polis ekipleri, sürücüye hareket halindeyken araçta telefonla konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira ceza uyguladı. Ayrıca, emniyet kemerini sadece dronu görünce taktığı anlaşılan bir başka sürücü ise, “Dronu görünce taktım, daha öncesinde burada yakalanmıştım bir kere,” diyerek durumu açıkladı.