Adana’da Dronlu Trafik Denetimi Yapıldı

ADANA’DA TRAFİK DENETİMİ YAPILDI

Adana’da polis kuruluşları, dron destekli bir trafik denetimi düzenliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, diğer şubelerin yardımı ile kent genelinde belirlenen alanlarda dronla trafik uygulaması gerçekleştiriyor.

DENETİMLERİNİ SIKILAŞTIRIYOR

Polis ekipleri, toplamda 1013 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol ediyor ve alkol testi uyguluyor. Yapılan denetimlerde, 16 araç trafikten men ediliyor. Ekiplere ait uygulamalarda, çeşitli ihlaller nedeniyle 96 araç sürücüsüne toplamda 1 milyon 330 bin 868 lira ceza kesiliyor.