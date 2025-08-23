Haberler

Adana’da Düğün Konvoyuna Yaklaştı

DÜĞÜN KONVOYUNDA ŞAŞIRTAN OLAY

Adana’da bir düğün konvoyunu fark eden bir kişi, gelin arabasına ulaşmak için yaklaşık 150 metre boyunca koştu. Bu sırada gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre burada yolculuk yaptıktan sonra bahşiş almayı başardı.

KAMERA KAYDI O ANLARI GÖSTERİYOR

O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kamerasına detaylı bir şekilde yansıdı. Kırmızı ışıkta durduğu esnada kaputa atlayan şahıs, kısa süre içinde para aldıktan sonra aracı terk etti. Bu ilginç olay, izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.

Kadın Muhtara Yapılan Muamele Yanlış

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Elmas Abut'u ziyaret ederek, muhtarın isteklerinin geçersiz olduğunu ifade etti ve durumu kınadı.
Yüzer Üretim Platformu, Gaz Üretimini Artıracak

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni yüzer üretim platformunun günlük üretimi 40 milyon metreküpe çıkarmak üzere inşa edildiğini duyurdu.

