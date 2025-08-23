Adana’da Düğün Konvoyuna Yaklaştı

DÜĞÜN KONVOYUNDA ŞAŞIRTAN OLAY

Adana’da bir düğün konvoyunu fark eden bir kişi, gelin arabasına ulaşmak için yaklaşık 150 metre boyunca koştu. Bu sırada gelin arabasının kaputuna atlayan şahıs, bir süre burada yolculuk yaptıktan sonra bahşiş almayı başardı.

KAMERA KAYDI O ANLARI GÖSTERİYOR

O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kamerasına detaylı bir şekilde yansıdı. Kırmızı ışıkta durduğu esnada kaputa atlayan şahıs, kısa süre içinde para aldıktan sonra aracı terk etti. Bu ilginç olay, izleyenleri hem gülümsetti hem de şaşırttı.