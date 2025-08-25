Adana’da Düğün Silahlı Saldırı Gerçekleşti

ADANA’DA DÜĞÜN KANA BULANDI

Adana’da bir düğünde yaşanan trajik olayda, damadın anneannesi ve gelinin babaannesi olan 68 yaşındaki Eşe Adamhasan hayatını kaybetti. Olayın ardından failin kaçtığı bildiriliyor. Cinayetle sonuçlanan durumun, firari şüphelinin arkadaşının tişörtünü çıkartıp atletle oturmak istemesi üzerine uyarılmasıyla başlayan tartışma ile ortaya çıktığı ifade ediliyor. Olay, 23 Ağustos akşamı Sarıçam ilçesinde bulunan Cerenli Mahallesi’nde gelişti.

TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

M.Ş. ve E.A.’nın düğününde alkol alan İ.Ç., sıcak havadan dolayı tişörtünü çıkartarak atletle oturmaya başladı. Düğün alanındaki diğer misafirler, “Burası düğün yeri, kadınlar çocuklar var” diyerek İ.Ç.’yi uyardı. Bu uyarının ardından İ.Ç., yanında bulunan E.U., S.U. ve ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında E.U., evine gidip av tüfeği alarak düğün evinde rastgele ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine 68 yaşındaki Eşe Adamhasan, bulunduğu müstakil evin içerisine girdi. E.U., kapının arkasından ateş açarken, kapının içerisinden geçen saçma parçaları Adamhasan’ın sırtına isabet etti. Yaşlı kadın kanlar içinde yere yığıldı.

CENAZE DEFNEDİLDİ

İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, Eşe Adamhasan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yapılan otopsinin ardından, Eşe Adamhasan’ın cenazesi Cerenli Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi. Cinayette yer alan E.U. kaçarken, diğer 3 şüpheli kısa sürede 경찰 tarafından yakalandı. Jandarma, E.U.’yu bulmak için arama çalışmalarına devam ediyor. Hayatını kaybeden Eşe Adamhasan’ın damadı, gelin için de babaannesi olduğu öğrenildi.

Olayın detaylarını paylaşan damat Ali Adamhasan, “Düğün sırasında gençler arasında bir kavga çıktı. Biz de müdahale ettik ve durumu kontrol altına aldık. Fakat daha sonra E.U. elinde tüfekle her tarafa ateş açtı. O esnada biz içeri kaçmaya çalıştık. Benim eşimle ben önde, kaynanam arkamızda kaldı. Kapı kapalıyken ateş açılınca kaynanam vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişi ise hala yakalanmadı. Devletimizden bu şahısların bir an önce yakalanmalarını istiyoruz” açıklamasını yaptı.