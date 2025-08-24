Adana’da E.H.Y.’yi Bıçakla Kovaladı

OLAYIN GERÇEĞİ

Adana’da yaşanan bir olayda, 10 yaşındaki E.H.Y.’yi sokakta bıçakla kovalayan Ayşegül Y. (35) gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. E.H.Y.’nin, 9 yıl önce terk eden babasının fotoğrafını tabletinde görünce annesiyle tartıştıkları öğrenildi. Ayşegül Y.’nin ifadesinde, “Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” dediği belirtildi.

TAKİP VE KURTARILMA ANLARI

Olay, Yüreğir ilçesinin Yavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Ayşegül Y., evde fenalık geçirdiği sırada tartıştığı kızı E.H.Y.’ye mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla saldırdı. E.H.Y., sokağa kaçarak çevredeki insanlardan yardım istedi. Kızın yardımına koşanlar anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Fakat Ayşegül Y. tehditlerine devam edince bir kişi, E.H.Y.’yi motosiklete bindirerek uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada Ayşegül Y., kızı saçından çekip motosikletten düşürmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle E.H.Y. kurtarıldı ve motosikletle uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İFADELERİ VE GÖZALTINA ALINMASI

Olay yerine gelen Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayşegül Y.’yi gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamada, Ayşegül Y.’nin, 9 yıl önce dini nikahla yaşadığı kızı E.H.Y.’nin babası Sabri B. tarafından terk edildiği öğrenildi. E.H.Y.’nin tabletinin ekranındaki babasının fotoğrafını görünce tartıştıkları ortaya çıktı. Ayşegül Y. sorguda, “Kızım sokakta oynuyordu. Yanında yabancı kişileri görünce çıktım. Kızımı, eski sevgilimin akrabaları kaçıracak zannettim. Kızıma değil, onlara saldırdım” şeklinde ifade verdi.

SAĞLIK KONTROLÜ VE ADLİ İŞLEMLER

Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Ayşegül Y., gazetecilerin sorularına yanıt vererek, “Hangi anne çocuğuna zarar verir?” dedi. Kontrol sürecinin ardından Ayşegül Y. adliyeye sevk edildi.