Adana’da Ekmeğin Fiyatı 15 Lira

Adana’da Ekmek Fiyatlarına Zam

FİYATA YÜZDE 20 ZAM YAPILDI

Adana’da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı yüzde 20 artışla 15 lira seviyesine ulaştı. Bu değişikliğin, Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan yeni karar doğrultusunda gerçekleştiği belirtiliyor. Daha önce 12,5 lira olan ekmek fiyatlarının arttığı duyuruldu.

EKMEK SATIŞINA YENİ FİYATLA BAŞLANACAK

Yapılan açıklamada, zamlı ekmek satışına 23 Ağustos tarihinden itibaren başlanacağı bildirilmiş durumda. Bu tarihten sonra Adana’da ekmek alacak olan vatandaşlar, yeni fiyatla karşılaşacak.

Cizre’de Araç Şarampole Devrildi

Cizre'de bir aracın şarampole devrilmesi sonucunda 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Kahramanmaraş’ta 6 Milyon Boş Makaron

Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen polis operasyonunda 30 bin karton içinde 6 milyon boş makaron bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

