Adana’da Elektrik Telleri Yangına Sebep Oldu

ELEKTRİK TELİNİN KOPMASIYLA YANGIN ÇIKTI

Adana’da bir elektrik telinin kopması sonucunda tarım işçilerinin ikamet ettiği 15 çadır alevlere teslim oldu. Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Donğankent-Pekmezli Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, kopan elektrik teli çadırların üzerine düşerek yangını tetikledi. Yangında, tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi.

İŞÇİLER HIZLA DIŞARI ÇIKTI

Yangını fark eden tarım işçileri, olay anında hemen dışarı çıkarak canlarını kurtardı. Yangın çıktığı esnada kendilerini dışarı atan işçilerin çabası, büyük bir tehlikenin önlenmesini sağladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına alarak yangını söndürdü. Ancak yangın nedeniyle 15 çadır kalıntı haline geldi.