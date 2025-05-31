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Adana’da Emirhan Gürbüz için arama

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Adana’nın Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan gencin arama çalışmaları hızla devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesinin Topalak Mahallesi’nde 28 Mayıs’ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz’ün bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar, dün hava karardığı için durdurulmuştu. Bugün erken saatlerden itibaren arama faaliyetlerine yeniden başlandı.

EKİPLERİN DESTEK VE KOORDİNASYONU

AFAD koordinesinde devam eden arama kapsamına, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekipler dahil oldu. Arama faaliyetlerinde, dalgıçlar da dahil olmak üzere toplamda 75 personel görev alıyor. Kaybolan gencin aile üyeleri, kıyıda bekleyerek ekiplerin çalışmalarını yakından izliyor. Seyhan Baraj Gölü’nde bir kişinin kaybolduğu ihbarı alındığında, bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, baraj gölünde kalan 6 kişiden 5’ini karaya çıkarırken, Emirhan Gürbüz’ü bulmak için tedbirler almıştı.

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