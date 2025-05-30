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Adana’da Emirhan’ı Arama Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’nde kaybolan genci bulma çalışmaları devam ediyor. Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi’nde 28 Mayıs’ta kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz’ün bulunması amacıyla başlatılan arama faaliyetleri, dün akşam karanlık nedeniyle ara verilmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına yeniden başlandı.

EKİPLERİN BİRLEŞİK GAYRETİ

AFAD koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmaları, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 69 personelle sürüyor. Bu personelin 17’si dalgıç olarak görev yapıyor. Kaybolan gencin ailesi ise kıyıda bekleyerek ekiplerin çalışmalarını yakından izliyor. Seyhan Baraj Gölü’nde, 28 Mayıs’ta bir kişinin kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

DÜN SABAH BAŞLAYAN OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, gölette kaybolan Emirhan Gürbüz’ü bulmak üzere tekneyle baraja açılan 6 kişiden 5’ini başarılı bir şekilde karaya çıkarmış, teknenin devrilmesi sonrasında kaybolan genci bulmak için yoğun bir çaba göstermişti.

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