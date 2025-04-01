Adana’da Enstrüman Hırsızı Yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir enstrüman dükkanında gerçekleştirilen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan operasyon sonucunda 650 bin TL değerindeki eşyaları çalan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli A. Ü. (37), “Ben o sokaktan hiç geçmedim, hırsızlığı kim yaptı bilmiyorum” şeklinde açıklama yaparak kendini savunmaya çalıştı, ancak tutuklandı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 3 Mart sabahı saat 05.00 sıralarında PTT Evleri Mahallesindeki enstrüman dükkanında gerçekleşti. İddialara göre, yüzünü kapüşon ve atkıyla gizleyen A. Ü., dükkanın duvarını balyozla kırarak içeri girdi. Burada dizüstü bilgisayar ve 82 adet ses ile görüntü sistemini çuvalına yerleştiren şüpheli, eşyalarla açtığı duvardan dışarı çıktı ve motosikletle bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İş yeri sahibinin sabah hırsızlığı fark etmesiyle birlikte polis ekiplerine haber vermesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği durumu araştırmaya başladı. Güvenlik kamerasında A. Ü.’nün yüzünü bir an gösterdiğini tespit eden emniyet güçleri, şüphelinin daha önce de Horoz çaldığını ve Yüreğir ilçesine bağlı bir işyerinde 5 ayrı hırsızlık suçundan arandığını belirledi. Şüphelinin adresine yapılan baskında, evde hırsızlıktan çaldığı eşyaların bir kısmı ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemede ‘Nitelikli Hırsızlık’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. A. Ü.’nün savunmasında, “Ben o sokaktan hiç geçmedim. Hırsızlığı kim yaptı, bilmiyorum. Evdeki malzemeleri bir arkadaşım, emaneten bıraktı” dediği öğrenildi. Ayrıca, motosikletiyle olay yerinden kaçan suç ortağının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.