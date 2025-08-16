Adana’da Erkek Cesedi Bulundu

ADANA’DA CESEDİN BULUNMASI

Adana’da, sulama kanalında bir erkek cesedi keşfedildi. Henüz kimliği belirlenemeyen bu ceset, otopsi yapılarak incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay, Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi Mahallesi’nde saat 11.00 civarında gerçekleşti.

SUVARDAN ÇIKARILMA ANLARI

Sulama kanalında cesedi gören vatandaşlar, hemen suya atlayarak yardıma koştu. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, vatandaşlarla birlikte cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu’na nakledildi. Cansız bedenin, suda sürüklenirken çekilen görüntüleri kameraya yansıdı. Cesedin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla bir soruşturma başlatıldı.