Adana’da Erkek Ceset Bulundu

ADANA’DA CESET BULUNDU

Adana’da bir sulama kanalında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında bir erkek şahsa ait cesedin sürüklendiğini fark etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisler, cesedi kanaldan çıkartarak inceleme için gerekli adımları attı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna taşındı.