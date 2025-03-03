Adana’da Eşini Vuran Koca Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da bir adam, eski eşiyle barışmak istemediği için kendisine yönelik bir saldırıda bulundu. Olay, 25 Şubat’ta Seyhan ilçesinin Sarıhamzalı Mahallesi’nde gerçekleşti. Yabancı uyruklu Esma El H. (25), eşi Elabid A.’dan (26) ayrıldı. Barışmayı isteyen Elabid A., Esma El H.’in çalıştığı işyerine gitti. Ancak eski eşi barışmaya yanaşmayınca, Elabid A. tabancasını çıkararak defalarca ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Yapılan ateş sonucu Esma El H., sırt, karın ve baş bölgelerinden yaralandı.

SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİNE MÜDAHALE

Olayın ardından yapılan ihbarla birlikte, sağlık ve polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Esma El H.’in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bu sırada Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Elabid A.’nın gizlendiği yer tespit edildi ve operasyon düzenlenerek tutuklanarak emniyete götürüldü.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elabid A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde, “Ben eşimle barışmak istedim ama o istemedi. Bir anlık sinir ile olayı gerçekleştirdim. Karımı seviyorum, çok pişmanım” diye belirtti. Olayın arka planına dair detayların tahkikatla ortaya çıkması bekleniyor.