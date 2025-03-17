Adana’da Eşini Yakarak Öldüren Adama Ceza

ADANA’DA KADIN CİNAYETİ DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Adana’da, eşini eve kilitleyip yakarak öldüren Muhammet Güleç’e ilk olarak verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 18. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme, sanığa “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan da ceza verilmesini isteyerek dosyayı geri gönderdi.

Olayın Arka Planı

Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk babası 57 yaşındaki Muhammet Güleç ile 41 yaşındaki Fadime Korkusuz, anlaşmalı olarak boşanmışlardı ancak aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Fadime Korkusuz’un tarla işçisi olarak çalışması sırasında kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Korkusuz, şiddete daha fazla dayanamayıp, 27 Ekim 2023’te polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

Yangın ve Sonrası

2 Kasım 2023’te eve gelen Güleç, oğlu E.G.’yi markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz’un üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Yangın kısa sürede bütün evi sardı ve Güleç, Korkusuz’u eve kilitleyerek kaçtı. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, ağır yaralı olarak banyoda buldukları Korkusuz’u hastaneye kaldırdılar, ancak 36 gün süren müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güleç’in Savunması

Güleç, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanırken, olay günü eşinin arayıp kendisine araba devredeceğini söylediğini belirtti. Eski eşinin kendisini aldattığını iddia eden Güleç, “Ev eşime ait, araba ise benimdi ancak eşimin üzerindeydi. Eşim oğlumuzu bakkala gönderdi. Dış kapıyı kapattıktan sonra bir pet şişe ile yanıma geldi, ‘niye geldin’ deyip benzini kafama döküp çakmağı yaktı” şeklinde ifade verdi.

Mahkeme heyeti, 4 Nisan 2024’te Güleç’i TCK’nın 82/1-c, d, f maddelerine göre “Nitelikli Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise beraat kararı verildi.

Kararın Bozulması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Korkusuz’un avukatları, verilen karara itiraz etti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, sanığın eyleminin “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçuna yönelik olup olmadığını incelemeden karar verildiğini belirtti.

Muhammet Güleç, hakkında verilen kararın bozulmasının ardından Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkacak.