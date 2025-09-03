Adana’da Eski Eşi Darp Edildi

ADANA’DA ŞİDDETİN SONUCU HASTANELİK OLDU

Adana’da, çocuğunun annesi olan eski eşi Ganime Sedef Bahçeci’yi dövdükten sonra motosikletle hastaneye götüren A.C.Ş., “Eşim merdivenden düştü” beyanıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yüzünden ameliyat olan ve platin takılan Bahçeci, “Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil” diyerek yardım talep etti.

BOŞANMA SONRASI TEHDİTLER SÜRDÜ

Ganime Sedef Bahçeci (26) ile A.C.Ş. (28) çifti, altı yıl süren evliliklerinin ardından bu yıl Şubat ayında boşandı. Boşanmanın ardından A.C.Ş.’nin Bahçeci’yi sürekli tehdit ettiği iddia edildi. Eski eşinin barışma isteğine olumsuz yanıt veren Bahçeci, A.C.Ş.’nin kızıyla birlikte yazlık evine gitmesi sonrasında şiddete maruz kaldı. 30 Ağustos günü, A.C.Ş. genç kadını kızının gözleri önünde dövdü. Bahçeci hasta duruma gelince, eski eşi onu hastaneye götürdü ve yaşananları gizlemek için “Eşim merdivenlerden düştü” dedi.

DOKTORUN TESPİTLERİ VE YARDIM ÇIĞLIĞI

Hastanede doktorlar, Bahçeci’nin durumunun ciddiyetini fark etti ve onu Adana’daki daha büyük bir hastaneye sevk etmesi gerektiğini belirtti. Bu sırada Bahçeci, annesine “Öldürdü bu beni” mesajı göndererek yardım istedi. Annesi Sibel Kömür, hemen kızıyla iletişime geçerek onu hastaneden kurtardı. Daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu ve Bahçeci’yi tekrar hastaneye yetiştirdi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelerde, Bahçeci’nin çenesi ve elmacık kemiği kırıklarından dolayı ameliyat edildi.

TEHDİTLERİN DEVAM ETTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Taburcu olduktan sonra ailesinin evinde tedavisi devam eden Bahçeci, yaşadığı olayları anlatarak eski eşinin tehditlerinin sürdüğünü belirtti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan Bahçeci, “Her seferinde beni öldürmek istiyor. Olay günü yüzüme ve kafama vurdu. Bu yaşananlar, tümüyle kızımın göz önünde oldu. Ben artık kızımla yeni bir hayat yaşamak istiyorum. Beni sürekli tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

KIZIMIN YAŞADIĞI ŞİDDETİ GÖRMEK İSTEMİYORUM

Anne Sibel Kömür, kızının yaşadığı travmayı dile getirerek, “Kızım bize ‘Öldürdü bu beni’ diyerek mesaj attı. Eğer zamanında yetişmeseydik, belki de ölecekti. Yıllardır kızıma bu şiddeti uyguluyordu” dedi. Ayrıca, şüphelinin gözaltına alınıp serbest bırakılması konusunda tepkisini dile getirerek, “Böyle insanları nasıl serbest bırakıyorlar anlamıyoruz. Kızım boşandı ama yine de kurtulamadı. Bu caninin cezaevine gönderilmesini istiyoruz” diyerek yardım istedi.