Adana’da Eski Eşi Öldürüldü, Zanlı Tutuklandı

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da eski eşini başından vurarak öldüren zanlının, “Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Olay esnasında kimsenin yaralanmadığını düşündüm, gözümü açtığımda hastanedeydim” dediği öğrenildi. Zanlı, hastaneden taburcu olduktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu trajik olay, 7 Mayıs’ta Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş Bulvarı’ndaki yaya alt geçidinde meydana geldi.

ŞÜPHELİNİN GEÇMİŞİ

Kumar bağımlısı olduğu belirlenen 58 yaşındaki Mehmet Ali N., 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığı eşi Neriman Onur’dan 6 ay önce resmi olarak boşandı. Boşanmanın ardından Mehmet Ali N., eski eşini sık sık ölümle tehdit etti ve oğulları C.N. (20) ile Y.N.’ye “Sizlere anne acısı yaşatacağım” şeklinde ifadeler kullandı. Neriman Onur, yaklaşık 1 ay önce yaptığı umre seyahati öncesinde ölüm içerikli mesajlar aldı. 10 gün önce Adana’ya dönen Onur’a eski eşinin tehditleri nedeniyle büyük oğlu C.N., annesini iş yerine gidip gelirken korumak amacıyla eşlik etmeye başladı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

Olay günü Mehmet Ali N., eski eşi Onur’un servisten indiği noktada beklemekteydi. Bu sırada annesini almaya gelen C.N., babasını görünce tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Neriman Onur da servisten inince kargaşa yaşandı. Mehmet Ali N., belinden tabancasını çekerek 2 el ateş etti ve Onur başından vurularak yere yığıldı. C.N. ise babasının üzerine atlayarak silahı aldı ve onu dövdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Onur’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Şüpheli, yunus timleri tarafından hastaneye kaldırılırken, C.N. de polis tarafından gözaltına alındı.

C.N.’NİN YAPTIKLARI

C.N., emniyetteki ifadesinde, “Her gün annemi korumak için duraktan alıyordum” şeklinde konuştu. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.N., mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Olayın ardından, Adana Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Neriman Onur’un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ

Hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu olan şüpheli Mehmet Ali N., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. Burada alınan ifadesinde, “Ben konuşmak için gittim. Oğlumla denk geldik, kavga etmeye başladık. Amacım eşim ya da oğluma zarar vermek değildi. Belim de silahım vardı, silahı çektim. Boğuşma esnasında iki defa ateş ettim. O esnada kimsenin yaralanmadığını düşündüm. Gözümü açtığımda hastanedeydim” dedi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Mehmet Ali N. adliyeye sevk edildi.