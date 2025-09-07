Adana’da Eski Eşi Tutuklandı

ŞİDDET OLAYLARI VE TUTUKLAMA

Adana’da, eski eşini dövdükten sonra gözaltına alınıp serbest kalan kişi, sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana’da yaşayan 26 yaşındaki Ganime Sedef Bahçeci, şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle 28 yaşındaki eşi Asıf Can Ş.’den boşandı. İddiaya göre, Asıf Can Ş. kızını Karataş ilçesindeki yazlık evine götürmek istedi. Kızını yalnız göndermek istemeyen Bahçeci, birkaç hafta önce eski eşiyle birlikte yazlık evine gitti.

ŞİDDET VE HASTANE GİTME SÜRECİ

30 Ağustos’ta Asıf Can Ş. boşandığı eşini, kızının gözleri önünde dövdü. Genç kadının durumu kötüleşince, şüpheli Bahçeci’yi motosikletle Karataş Devlet Hastanesi’ne götürdü ve “eşim merdivenlerden düştü” dedi. Bahçeci, boşandığı eşi tarafından tehdit edildiği için doktora durumu açıklayamadı. Hastane doktoru, Bahçeci’nin yoğun bakım gerektirdiğini belirtti. Bu süreçte Bahçeci, annesine “öldürdü bu beni” mesajı göndererek yardım istedi. Asıf Can Ş. ise Bahçeci’yi hastaneden yeniden alarak eve götürdü.

ANNE MÜDAHALESİ VE SONUÇLAR

Bahçeci’nin annesi Sibel Kömür, kızıyla iletişim sonrası hemen hastaneye gitti. Eski damadının kontrolünden kurtardığı Bahçeci’yi önce karakola götürüp şikayetçi oldu, ardından hastaneye tekrar götürdü. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, darp nedeniyle çene ve elmacık kemiği kırılan Bahçeci, ameliyat geçirerek platin takıldı. İlk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Asıf Can Ş., Bahçeci’nin “Ben yaşarken kurtulayım, öldükten sonra değil” sözleri sonrası yeniden gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.