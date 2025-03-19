Adana’da Eski Eşini Yakma Suçlamasıyla Yargılandı

YENİ YARGILAMA SÜRECİ BAŞLADI

Adana’da, eski eşi Fadime Korkusuz’u benzin dökerek yakarak öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi tarafından suç vasfı nedeniyle bozuldu. Bu gelişme üzerine yerel mahkemede, yeniden yargılama süreci başladı. Duruşmada, Güleç, öldürdüğü eşini suçlayarak, “Kendisi benim üzerime benzini döktü” şeklinde savunma yaptı.

ŞİDDET VE UZAKLAŞTIRMA KARARI

Seyhan ilçesinde yaşayan ve iki çocuk sahibi olan Güleç ile Korkusuz, boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam etti. Tarım işçisi olan Korkusuz, eski eşi tarafından sık sık fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu duruma daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim 2023 tarihinde polisi arayıp eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak, 2 Kasım 2023’te eve gelen Güleç, oğlu E.G.’yi (17) markete gönderdikten sonra Korkusuz’un üzerine ve eşyalarına benzin dökerek ateşe verdi. Alevler, kısa sürede evi sardı ve Güleç, Korkusuz’u eve kilitleyip olay yerinden uzaklaştı.

ETKİLERİ ve YENİ YARGILAMA

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Fadime Korkusuz’u banyoda ağır yaralı halde bulduktan sonra hastaneye kaldırdı. 36 gün boyunca tedavi gören Korkusuz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Güleç ise otomobiliyle kaçmaya çalışırken yakalandı ve gözaltına alındı. Bir dizi suç kaydı bulunan Güleç, 4 Nisan 2024 tarihinde Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak bu kararın Adana Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulması üzerine yeniden yargılama süreci başladı.

HUKUKİ GİDERÜZGAHI VE ÇEŞİTLİ SAVUNMALAR

Yargılama sırasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Başkanı Nazan Demiryürek Paksoy ile taraf avukatları da hazır bulundu. Güleç, bozma kararını değerlendirirken, eşi Korkusuz’un benzin döktüğünü iddia ederek, “Benim de kolum ve bacağım yandı. Kasten yaptığım bir şey olmadı” dedi. Ancak, Korkusuz’un avukatı, sanığın uzaklaştırma kararına rağmen olayın yaşandığını ve Korkusuz’a yönelik tehditler savurduğunu belirterek, en üst sınırdan ceza talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise, sanığın hem nitelikli kasten öldürme hem de canavarca hisle öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için ileri bir tarihe erteledi.