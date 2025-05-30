Adana’da Eski Polis Memuruna Hapis İstendi

ADANA’DA POLİS MEMURUNA HAPİS TALEBİ HAZIRLANDI

Adana’da meydana gelen depremde yıkılan bir binanın enkazından çıkarılan altınların, hayatını kaybedenlerin yakınlarına teslim edilmesinin ardından eski bir polis memuru hakkında “zimmet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 11 yıl 11 aydan 31 yıla kadar hapis talep edildi. 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerde Adana’nın Çukurova ilçesinde bulunan İhsan Bayram Sitesi C Blok’un çökmesi sonucunda 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Yıkım sonrası elde edilen altınlar, 100. Yıl Şehit Rüstü Bayram Polis Merkezi’ne teslim edildi.

POLİS MEMURUNUN ALTINLARI GERİ ALMA PROSEDÜRÜ

Burada görevli olan polis memuru E.C., enkazdan çıkarılan altınları hayatını kaybedenlerin yakınlarına, güvenlik kamerası önünde tutanakla teslim etti. Ancak kısa bir süre sonra, E.C. altınları geri almak için, “Ailenize ait başka altınlar da var. Hepsini tek tutanakla vermem gerek. Bu nedenle altınları iade edin, savcı incelemeyi yaptıktan sonra size geri teslim edeceğim” diyerek geri istedi. Ardından E.C., altınları bozdurduğunu söyleyen Orhan Boncukluğu’na, “Benim tanıdık kuyumcum var. Oraya git, o altınları yeniden yaptır ve bana teslim et” dedi. Boncukluğu, yeniden altın yaptırarak E.C.’ye teslim etti.

AİLELERİN ŞÜPHELİ TEPKİSİ VE SUÇ DUYURUSU

Zamanla altınların geri dönmemesi ve polis memurunun şüpheli yanıtlar vermeye başlaması üzerine mağdur aileler, aynı binada gelini ve iki yeğenini kaybeden avukat Nazan Akça Subaşı’na ulaştı. Avukat Subaşı, E.C. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Ancak dönemin savcısı takipsizlik kararı verdi. Subaşı, bu karar üzerine Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak soruşturma izni almayı başardı. Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili müfettiş görevlendirdi.

MEMURLUKTAN İSTİFA VE CEZA DURUMU

Müfettiş incelemesi sürerken E.C. polislikten istifa etti. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, E.C. hakkında iki kez “devlet memurluğundan çıkarma” cezası verdi. Devlet memurluğundan çıkarılan eski polis memurunun, “koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirme” suçundan 9 yıl 6 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis, “resmi belgede sahtecilik” suçundan ise 2 yıl 5 aydan 8 yıl 7 aya kadar hapis cezası isteniyor. İddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tutuklu sanığın davası ilerleyen günlerde görülecek.