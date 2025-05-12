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Adana’da Etil Alkol Ele Geçirildi

ADANA’DA OPERASYON

Adana’da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda, iki bin litre etil alkol ele geçiriliyor. Bu operasyonda bir şüpheli de yakalanıyor. İl Jandarma Komutanlığı ve Otoyol Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaçak alkol ve alkol ürünlerinin satış ve üretimini engellemek için bir çalışma başlatıyor.

ŞÜPHELİ KAMYON DURDURULDU

Ekipler, riskli gördükleri bir kamyonu Pozantı Otoyolu’nda durduruyor. Araçta yapılan detaylı incelemede kaçak olduğu tespit edilen iki bin litre etil alkol ele geçiriliyor. Bu süreç sonucunda bir şüpheli gözaltına alınıyor.

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