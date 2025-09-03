Adana’da Faul Nedeniyle Kavga Çıktı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, halı saha maçında ‘faul’ nedeniyle başlayan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Gökmenler Mahallesi’nde düzenlenen futbol turnuvasında gerçekleşti. Maç, Gökmenler Mahalle Takımı ile Pağnık Mahalle Takımı arasında oynanıyordu.

KAVGANIN DETAYLARI

Maçın son dakikalarında, faul sebebiyle çıkan gerginlik, taş kollarak ve sopalarla gerçekleştirilen bir kavgaya sebep oldu. Bu kavgada, Pağnık Mahalle Takımı’nın oyuncuları İ.O. ve R.O. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada, ilk müdahale yapıldıktan sonra durumu ağır seyreden İ.O., Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

Jandarma, bu olayla ilgili olarak karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalara başladı. Olayın detaylarıyla ilgili soruşturma devam ediyor.