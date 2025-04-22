Adana’da Feci Kaza: Genç Baba Öldü

GENÇ BABANIN TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETMESİ

Adana’da meydana gelen talihsiz bir olayda, motosikletin sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Eşi Güllü Kaya ve 2 yaşındaki oğlu Muhammed Ayaz Kaya yaralandı. Kaza, Seyhan ilçesinin Karayusuflu Mahallesi’nde gerçekleşti.

GÖRENLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, Yakup Kaya yönetimindeki motosiklet, eşi ve çocuklarıyla seyir halindeyken kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen suya girerek aileyi kurtarmak için harekete geçti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan aile, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak sürücü Yakup Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı olan Güllü Kaya ve Muhammed Ayaz’ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.