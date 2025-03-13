Adana’da Firari Hükümlü Yüz Tanıma ile Yakalandı

CEZAEVİNDEN FIRLAYAN HÜKÜMLÜNÜN YAKALANMASI

Adana’da, cezaevinden firar eden bir hükümlü, polisten kaçmak için sahte kimlik ve ehliyet kullanmaya çalıştı. Ancak, yüz tanıma sistemi sayesinde gerçek kimliği ortaya çıktı. 37 ayrı dosyadan aranması olan bu hükümlü, yapay zeka yardımıyla tespit edilerek geri cezaevine teslim edildi.

POLİSİN DİKKATİ VE ŞÜPHELERİ

Edinilen bilgilere göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi üzerinde devriye gezerken, tedirgin görünen bir şahsı fark etti. Dikkat çeken davranışları nedeniyle polisin şüphelendiği şahıstan kimlik talep edildi. Üzerinde bulunan M.Ç. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyeti polis ekiplerine ibraz etti.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, sunulan kimlik ve ehliyetin sahte olduğunu değerlendirerek, şahsı gözaltına almak üzere kelepçeledi ve polis merkezine götürdü. Yüz tanıma sistemine sokulan şahsın gerçek kimliğinin Kadir Özgür A. olduğu, uyuşturucu madde ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevinden firar ettiği belirlendi. Hükümlünün dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti ve kadına karşı basit yaralama suçlarından toplamda 37 kaydının bulunduğu öğrenildi.

İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI VE TESLİM

Polis ve adli işlemleri tamamlanan şüpheli, yeniden cezaevine teslim edildi. इस işlem, güvenlik güçlerinin sahte kimlik kullanımına karşı aldığı önlemlerin etkinliğini ortaya koyuyor.