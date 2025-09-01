Adana’da Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

ADANA’DA FUHUŞ OPERASYONU

Adana’da düzenlenen bir fuhuş operasyonunda, polis tarafından bir masaj salonuna baskın yapıldı. İş yeri sahibi B.F. (23) ve 4 kadın, gizli bir geçit aracılığıyla çatı katına saklanırken yakalandı. B.F., ifade verirken “Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor” sözleriyle kendini savundu. Ancak, tutuklandı.

FUHUŞ İHBARIYLA OPERASYON YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesinde bir apartmanda fuhuş yapıldığına dair bilgi aldı. İlgili masaj salonuna gerçekleştirilen operasyon esnasında, iş yeri sahibi B.F. ve yanında bulunan 4 kadın, ekiplerin geldiğini güvenlik kamerasından görerek çatı katına kaçtı. Araştırmalar sonucunda, polisin seyyar merdivenle ulaşabildiği gizli geçitten çatı katına çıkıldı. B.F. gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Ayrıca, adreste fuhuş faaliyetlerinden elde edildiği düşünülen 5 bin 490 liraya da el konuldu.

BİR KADIN 17 YAŞINDA

Gözaltına alınan kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu belirlendi. B.F., yapılan suçlamaları reddederek “Burası bir masaj salonu. İşletmede sadece masaj hizmeti veriliyor” dedi. İşlemlerinin ardından ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘Fuhuş için yer ve imkan sağlama’ suçları ile adliyeye sevk edilen B.F., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.