Adana’da Futbol Oynarken Fenalaşan Hasan

ÜÇ ÇOCUK BABASI HAYATINI KAYBETTİ

Adana’da halı sahada futbol oynayan Hasan Bakırhan, aniden fenalaşarak yere yığıldı ve bu olay sonucunda hayatını kaybetti. Olay, Çukurova ilçesinin Karslılar Mahallesi’nde bulunan halı sahada, dün saat 21.00 sıralarında gerçekleşti. Üç çocuk babası olan Bakırhan, futbol oynarken aniden rahatsızlandı ve yere düştü. Arkadaşları, onun yorgunluktan dolayı yere uzandığını düşündü; ancak Bakırhan bir süre hareketsiz kalınca panikleyerek yanına koştu.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ OLAY YERİNDE

Daha sonra, hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık görevlileri, olay yerine geldiklerinde Bakırhan’a ilk müdahaleyi yaptı ve onu Çukurova Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerden sonra Bakırhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Bakırhan kurtarılamadı. Olay anı ve Bakırhan’ın fenalaşmasının ardından yaşanan olaylar ise halı sahadaki güvenlik kameralarına yansıdı.