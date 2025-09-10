Haberler

Adana’da Garsonu Vuran Şahıs Tutuklandı

Olayın Gelişimi

Adana’da bir restoranda işe alınmayan bir gencin, tartıştığı garsonu tabancayla vurması sonucu yaşanan bir olay, bölgedeki güvenliği gündeme taşıdı. Olay, Çukurova ilçesindeki Süleyman Demirel Bulvarı’nda dün saat 17.00 sularında gerçekleşti. Önceden restorana garson olmak için başvuran 17 yaşındaki A.K., olumsuz bir yanıt almasıyla birlikte iş yerindeki çalışanlara karşı düşmanca bir tutum geliştirdi.

Şüphelinin Yakalanması

A.K., ruhsatsız tabancasıyla restoranda tartıştığı 44 yaşındaki garson Nizamettin Y.’ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Nizamettin Y. kanlar içinde yere yığıldı. Olaydan sonra A.K. hızla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı garsona ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Motorize yunus ekipleri ise bölgede yaptıkları araştırmalarda A.K.’yi yakın bir sokakta, olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalamayı başardı.

Yargı Süreci

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından A.K., mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklama kararı verilen şüpheli, cezaevine gönderildi. Nizamettin Y. ise hastanede tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay, toplumda endişe yaratırken, güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesi gereğini gündeme getiriyor.

