Adana’da Gece Ev Kurşunlayan Şüpheli Yakalandı

ADANA’DA SALDIRIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Adana’da gece saatlerinde yüzlerini gizleyen iki kişi, bir evin bahçe kapısını kurşunlarla hedef aldı. Olay, 13 Ağustos tarihinde saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde yaşandı. İ.K. ve arkadaşı Halil İbrahim İ., akrabaları A.B.’nin evinin bulunduğu sokağa gelerek, yüzlerini kar maskesiyle kapatıp tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, bu anları cep telefonlarıyla kaydedip, saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. Evdekilerin durumu ihbar etmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ TESPİT ETTİ

Olayda yaralanan olmadığı görülürken, saldırının detayları sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olay sonrası başlattığı araştırmada, şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilerden biri olan İ.K., saklandığı evde düzenlenen baskınla gözaltına alındı. Emniyet güçleri, İ.K.’nin A.B. ile İstanbul’da çiçek satışı yaptığını ve aralarında bir süre önce yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktığını ortaya koydu. İ.K., bu kavga sonrası saldırıyı gerçekleştirdiği ifade ediliyor.

HALİL İBRAHİM İ.’NİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Şüpheli İ.K. hakkında emniyetteki işlemler devam ederken, adresinde bulunmayan Halil İbrahim İ.’nin yakalanması için polis çalışmaları sürdürülüyor. Olayın detayları ve soruşturmanın ilerleyişi ile ilgili yeni bilgiler bekleniyor.