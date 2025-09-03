Adana’da Gece Silahlı Saldırı Yapıldı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da gece saatlerinde motosikletli kişiler bir çay ocağına silahlı saldırı yaptı. Bu saldırı sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Seyhan ilçesindeki İnönü Caddesi’nde saat 23.00 civarında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz saldırganlar motosikletle iş yerine gelerek ateş açtı. Çay ocağında oturan müşterilerden Evren K. ayağından, Mesut E. ise elinden yaralandı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen bölgeye yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, bu silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir çalışma başlattı. Saldırıya dair detayların ortaya çıkması için gerekli incelemeler devam ediyor.