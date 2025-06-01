Adana’da Genç Adamın Cesedi Bulundu

TRAFİK KAZASI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne tekneden düşen bir çocuk babası genç adamın cansız bedeni, 5 gün sonra bulundu. Olay, 28 Mayıs’ta Çukurova ilçesine bağlı Topalak mevkisinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakınıyla birlikte tekneyle gölde gezintiye çıktı. Bir süre sonra, tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken suya düştü ve kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARININ SONUCU

Teknedekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu haber üzerine, bölgeye Su Altı Grup Amirliği’nden dalgıç polisler gönderildi. Rüzgar nedeniyle kayalıklara sürüklenen teknedekiler, kıyıya güvenli bir şekilde çıkarıldı. Emirhan Gürbüz’ün cansız bedeni, 5 günün ardından Sualtına Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlar tarafından, 1 buçuk kilometre açıkta ve 23 metre derinlikte bulundu.

AİLESİNE ULAŞAN ACILI HABER

Eşinin kaybına dayanamayan Aysu Gürbüz, haberi aldıktan sonra “Götürün beni ona” diyerek gözyaşları içerisinde sinir krizi geçirdi. Gürbüz’ün cesedi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.