Adana’da Genç İki Kişiyi Vurdu

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRI

Adana’da 22 yaşındaki bir birey, bir apartman dairesinde iki kişiyi tabanca ile vurup öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca kaçacak yer bulamayarak intihar etti. İddialara göre, 22 yaşındaki Mehmet Eser, Gürselpaşa Mahallesi’nde Mesut Savuran ile Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Aralarında kısa sürede çıkan tartışma, bir silahlı saldırıya dönüşüp Eser’in tabancasını çekmesiyle devam etti.

TARTIŞMANIN SONUCA GÖTÜRMESİ

Gözaltındaki Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş, Eser’in açtığı ateş sonucu göğsünden vurularak olay yerinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde her iki bireyin hayata veda ettiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesinde bir apartmanda saklandığını tespit etti.

POLİS OPERASYONU VE İNTİHAR OLAYI

Polis ekipleri, şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenlemek istedi. Ancak, Eser, ekiplerin geldiğini fark edince binanın damına çıktı. Orada kaçış şansı kalmadığını anlayan katil zanlısı, yanındaki tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Bu talihsiz olay, Adana’nın derinlerinde bir başka trajediye sahne olmuş oldu.