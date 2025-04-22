Adana’da Genç, İki Kişiyi Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da 22 yaşındaki bir genç, bir apartman dairesinde 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli, saklandığı evde polis tarafından kıstırılınca intihar etti. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mehmet Eser, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 37 yaşındaki Mesut Savuran ve 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş ile buluştu. Kısa bir süre sonra, taraflar arasında meydana gelen tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çekerek her iki kişiye de defalarca ateş etti.

Olay Yeri ve Gelişmeler

Göğsünden vurulan Mesut Savuran ve Abdülhakim Demirbaş, olay yerinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde her iki kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesine ait Reşatbey Mahallesi’ndeki bir apartmanda saklandığını tespit etti.

Katil Zanlısının İntiharı

Polis ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenlediğinde Eser, binanın damına çıktı. Burada kaçış şansı kalmadığını fark eden zanlı, yanında taşıdığı tabancayı başına çekerek intihar etti. Bu olay, Adana’daki bir cinayet ile intihar vakası olarak kayıtlara geçti.