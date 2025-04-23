Adana’da Genç, İki Kişiyi Vurduktan Sonra İntihar Etti

OLAYIN DETAYLARI

Adana’da 22 yaşındaki bir genç, bir apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla vurup öldürdü. Olay sonrası kayıplara karışan şüpheli, saklandığı evde polisi görünce kaçma şansı bulamayarak intihar etti. İddiaya göre, 22 yaşındaki Mehmet Eser, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde 37 yaşındaki Mesut Savuran ile 20 yaşındaki Abdülhakim Demirbaş ile bir araya geldi. Kısa bir süre sonra yaşanan tartışma, silahlı bir saldırıya dönüştü. Eser, tabancasını çıkararak her iki kurbana da defalarca ateş açtı. Göğsünden vurulan Savuran ve Demirbaş, olay yerinde yere yıkıldı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlı Mehmet Eser’in Seyhan ilçesindeki Reşatbey Mahallesi’nde bir apartmanda gizlendiğini tespit etti. Polis, bu adrese operasyon düzenlemek üzere harekete geçti.

ZANLI İNTİHAR ETTİ

Polis ekiplerini fark eden Eser, bulunduğu binanın damına kaçarak kurtulmaya çalıştı ancak burada kaçış imkanı kalmadığını anlayınca yanında taşıdığı tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından bölgedeki güvenlik incelemeleri devam ediyor. Adana’da meydana gelen bu trajik olay, toplumda büyük bir infiale yol açtı.