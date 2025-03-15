Adana’da Gençler Sulama Kanalında Serinliyor

AFRİKA’DAN GELEN SICAK HAVA DALGASI ETKİSİ

Türkiye’nin en sıcak yerlerinden biri olan Adana’da araç içi termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Havanın ısınmasını fırsat bilen gençler, boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında serinlemeyi tercih ediyor. Afrika kökenli sıcak hava dalgası, Adana’da yaz mevsimini hissettiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, kentte hava sıcaklığı 31,7 dereceye ulaştı. Park ve bahçelerdeki gölge altındaki termometreler 28 dereceyi gösterirken, araç içindeki ölçümler 40 dereceyi buldu.

KANALLARDA BOĞULMA TEHLİKESİ

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte, son 11 yılda sulama kanallarında 260’dan fazla kişinin boğularak hayatını kaybettiği, her yıl ortalama 30 kişinin öldüğü biliniyor. Yine de gençler, bu tehlikeye rağmen kanala yüzmek için atlıyor. Bu duruma bakıldığında, boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çocukların söyledikleri sözler dikkat çekiyor.

15 yaşındaki Furkan Taş, havaların ısınmasıyla kanala girdiğini belirterek, “Havalar ısındı, biz de kanala girmeye başladık. Bizim için hava hoş. Korkmuyoruz boğulmaktan, yüzebildiğimiz kadar yüzüyoruz. Eğlenelim, yüzelim istiyoruz. Zaten öleceğiz, ölürsek burada ölelim” diyor. 14 yaşındaki İbrahim Taş ise sulama kanalına girmekten çekinmediğini ifade ederek, “Hava sıcak o nedenle buraya geldik. Ramazan’da güzel oluyor. Ölümü ecellerden bulmadık, o nedenle boğulmaktan, ölmekten korkmuyoruz” ifadelerini kullanıyor.