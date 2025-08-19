Adana’da Gençlik Kampları Uğurlandı

GÜZEL BİR GELECEK İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Adana’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları” programı çerçevesinde 40 kız öğrenci Nevşehir’e uğurlandı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen törende, Valimiz Yavuz Selim Köşger gençlerle bir araya geldi. Köşger, gençlerin farklı şehirlerden gelen akranlarıyla tanışmasının ve yeni deneyimler kazanmasının, kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

KAMP PROGRAMININ FAYDALARI

Köşger, “Bu kamp sayesinde evlatlarımız; vatanımızın her bir köşesinin ayrı bir güzelliğinin olduğunu, bu ülkenin hangi fedakarlıklarla kazanıldığını deneyimleyip görecek” dedi. Ayrıca, gençlerin “medeniyetimizin zengin mirasını tanıma imkanı bulacak” ve “farklı şehirlerden yaşıtlarıyla dostluklar kuracak”larını vurguladı. Adana’da yürütülen Sosyal Dönüşüm Projesi hakkında bilgi veren Köşger, gençlerin eğitimden spora, kültürden sanata birçok alanda fırsat eşitliğine erişimini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

DEVLETİN YANINDAYIZ

Köşger, “Gençlerimizi daha güçlü bir geleceğe hazırlamak bizim en büyük gayemizdir” ifadeleriyle gençlerin önemine dikkat çekti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu anlamlı programda yer alan öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Köşger, devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu da sözlerine ekledi. Uğurlama töreninin ardından, öğrenciler Valilik bahçesinden Nevşehir’e doğru yola çıktı.