Adana’da Görevli Gaza Bastı, Kaza Oldu

KAZA ADANA’DA GERÇEKLEŞTİ

Adana’da bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda yaşanan bir olayda, görevlinin kamyonetinde fren yerine gaza basması sonucunda önündeki araca çarptı. Kaza, TÜVTÜRK Seyhan Araç Muayene İstasyonu’nda gerçekleşti.

KONTROL SIRASINDAKİ HATA

İddialara göre, muayene sırasında görevli, kamyonetin frenine basmak yerine gaz pedalına basıyor. Bu durum, görevlinin kullandığı aracın önündeki kamyonete çarpmasına neden oluyor. Çarpmanın etkisiyle, kamyonetin tekeri araçların kontrollerinin yapıldığı tamir kanalına düşüyor. Olay sonucunda maddi hasar meydana geliyor.