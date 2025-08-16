Adana’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

METRO DURAKLARINDA GÜVENLİK UYGULAMASI

Adana’da, polis ekipleri tarafından metro duraklarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için metro duraklarında denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE ŞÜPHELİLERİN KONTROLÜ

Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişiler durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, ekiplerin denetimlerini devam ettireceği bildirildi.