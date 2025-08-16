Haberler

Adana’da Güvenlik Uygulaması Yapıldı

METRO DURAKLARINDA GÜVENLİK UYGULAMASI

Adana’da, polis ekipleri tarafından metro duraklarında huzur ve güven uygulaması yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların toplu taşıma araçlarını güvenli bir şekilde kullanabilmesi için metro duraklarında denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLERDE ŞÜPHELİLERİN KONTROLÜ

Uygulama kapsamında şüpheli görülen kişiler durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu ve üst aramaları yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, ekiplerin denetimlerini devam ettireceği bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Zafer Sırakaya Gurbetçileri Uğurladı

AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dönen gurbetçilere veda etti. Hasretin gelecek yaz tekrar dinlendirileceğini belirtti.
Haberler

Barış Umudu Ukrayna’da Belirdi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Trump'ın Ukrayna'daki savaşın sona erdirmesine yönelik çabalarını önemserken, Avrupa liderleri barış için umut ve güvenlik garantilerine vurgu yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.