Adana’da Haraç İstendi, Saldırı Oldu

İŞ YERİ SAHİBİNDEN TEHDİTLERİNİN AÇIKLAMASI

Adana’nın Kozan ilçesinde, 3 gün içinde iki defa silahlı saldırıya uğrayan iş yerinin sahibi, kendilerine 2 milyon lira haraç istendiğini belirtti. “Devletimiz yanımızda, biz esnaflar olarak tek yüreğiz” diyen iş yeri sahibi, saldırılara karşı durduklarını ifade etti. Bu arada, kurşunlama anlarına ait görüntüler ortaya çıktı ve polis şüphelilerin yakalanması için baskınlar düzenliyor.

KAFENİN HEDEFİ OLAN OLAYLAR

Alınan bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta bulunan Eva Black isimli kafe, kısa bir süre içinde 2 kez kurşunlandı. İlk olay, 3 gün önce, kimliği belirsiz iki kişinin motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etmesiyle gerçekleşti. İkinci olayda, 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri, iş yerinin kapısına defalarca ateş açtı. Şüpheli, daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı.

İŞLETME SAHİBİNDEN HAREKETE GEÇEN ŞİKAYETLER

İşletme sahibi Tayfun Akboğa, 8 Ağustos’ta ailesiyle birlikte Eva Black kafeyi açtıklarını ve kendilerine haraç istenildiğini söyledi. Akboğa, “Yaklaşık 3-4 gün önce kendi telefonuma K.B. ve E.S. ulaştı. ‘Kafenin yeni sahibi biziz, sizden 2 milyon lira istiyoruz’ dediler. Biz böyle bir şeye boyun eğmeyeceğimizi, kimseye haraç vermeyeceğimizi söyledik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yaşanan olayların ardından emniyete başvurduklarını ve ses kayıtlarını ilettiklerini belirtti.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayda, motosikletli iki kişi iş yeri önünde havaya ateş açtı. İkinci olayda ise K.B., E.S. ve yanındakiler otomobille iş yerine gelerek içeride 8 el ateş etti. Saldırganlar, 38 ANY 277 plakalı beyaz otomobille kaçtı.

POLİSİN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çeşitli noktalarda eş zamanlı baskınlar gerçekleştiriyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.