Adana’da Haraç İsteyen 4 Şüpheli Yakalandı

ADANA’DA SİLAHLI SALDIRILARLA HARAÇ TALEBİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, bir iş yerine üç gün arayla gerçekleştirilen iki silahlı saldırı sonucunda yakalanan 4 şüpheli, 2 milyon lira haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin, hem olay günü hem de adliyeye çıkarken terlik giymesi dikkati çekti. Edinilen bilgilere göre, Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’ta bulunan Eva Black isimli kafe, 27 ve 29 Ağustos tarihlerinde ateş açıldı. İlk saldırıda, motosikletli iki kişiden biri kafenin önüne gelerek 6 el ateş etti. İkinci saldırıda ise 38 plakalı beyaz bir araçla gelen 4 şüpheliden biri, iş yerinin kapısına defalarca ateş ettikten sonra bir el daha ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. İş yeri sahibi Tayfun Akboğa, şüphelilerden kendisine 2 milyon lira haraç talep ettikleri için şikayetçi oldu.

POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDILAR

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, silahla ateş eden K.B. ve E.S.’yi, Cumhuriyet Mahallesi’nde çıktıkları kovalamaca sonucu bir binanın tesisat şaftında saklanırken buldu. Operasyon sırasında, şüphelilerle birlikte hareket eden M.K. ve H.H.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Adliyeye götürülmeleri sırasında bazı yakınlarının, şüphelilere “başınızı dik tutun” diyerek destek verdiği gözlendi. Grubun ele başı olduğu düşünülen K.B.’nin, olay günü ve adliyeye çıkarken terlik giymesi dikkat çekerken; birçok suç kaydının bulunduğu ve kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.