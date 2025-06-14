Adana’da Hava Durumu Nasıl?

ADANA’DA SıCAK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Adana’da da belirgin bir şekilde hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel tahminlerine göre, 15 Haziran 2025 Pazar günü Adana’da hava durumu yer yer parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı olacak.

15 HAZİRAN 2025 İÇİN HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji kaynakları doğrultusunda, yarın Adana’da hava durumu parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlarla geçecek. 15 Haziran 2025’te en yüksek sıcaklığın 32°C, en düşük sıcaklığın ise 22°C olacağı öngörülüyor. Hissedilen sıcaklıklar oldukça yüksek olsa da gün içinde yerel sağanak yağışların etkili olabileceği bildiriliyor.

NEM ORANI VE RÜZGAR HIZI

Hava durumu raporuna göre, Adana’daki nem oranının yaklaşık %39 seviyesinde olması bekleniyor. Rüzgarın güney-güneybatı yönünden saatte 4.2 km hızla esmesi tahmin ediliyor. Güneşli sabah saatlerinin ardından, öğle ve akşam üzeri saatlerinde yağışların meydana gelmesi muhtemel.