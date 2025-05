Adana’da Hijyen Kuralları İhlal Edildi

GIDA GÜVENLİĞİNE SALDIRILAR

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Şakirpaşa Mahallesi’nde kaydedilen görüntüler, hijyen kuralları ihlal edildiğinde halk sağlığını tehdit eden durumları gözler önüne seriyor. Motosiklet üzerinde açıkta kırmızı et satan bir seyyar satıcı, vatandaşların yoğun tepkisini çekiyor ve bu durum gıda güvenliğiyle ilgili endişeleri yeniden gün yüzüne çıkarıyor.

SICAK HAVANIN TEHCİDİ

Skandal görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntüleri çeken kişi, “Evet Hindistan’a döndük. Hindistan sokak lezzetleri” diyerek, motosikletin arkasında koruma önlemi alınmadan satılan etler hakkında düşüncelerini belirtiyor. Yaz aylarında gıda zehirlenmesi vakalarının artış gösterdiği bu dönemde, hijyenik olmayan satış yöntemleri halk arasında kaygı yaratıyor. Sıcak havanın etkisiyle açıkta bırakılan etler, hızla bakteri üremesine olanak tanıyor.

SAĞLIK RİSKİ ARTMAKTA

Yüksek sıcaklıklar, et üzerinde hızlı bir bakteri çoğalmasına zemin hazırlıyor, bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Gıda zehirlenmelerine yol açan patojenler, etin lezzetini veya kokusunu değiştirmeden çoğalırken, tüketicileri ciddi bir riske atıyor. Özellikle yaz ayındaki artan gıda zehirlenmesi vakaları, soğuk zincirin korunmadığı ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı bu tür uygulamaların sağlık için büyük tehlike oluşturduğunu gösteriyor. Et ve et ürünleri, kesimden tüketim aşamasına kadar sürekli soğuk zincirde tutulmalı. Buzdolabında 0-4°C’de, derin dondurucuda -18°C veya altında saklanması gerekiyor.