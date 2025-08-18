Adana’da Hırsızlık Cezaevi Firarisi Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana’da hırsızlık suçları sebebiyle 99 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.G. (36) yakalandı. Emniyet güçlerinden alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, T.G.’nin cezaevinden firar etmesinin ardından onu yakalamak için harekete geçti.

POLİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Hükümlünün yerini tespit etmek için kentteki birçok noktada KGYS ve güvenlik kameraları incelendi. Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda, T.G.’nin Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucu T.G. yakalanarak gözaltına alındı.

İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yakalanan T.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından tekrar cezaevine gönderildi. Bu olay, Adana’daki güvenlik güçlerinin hırsızlık suçlarıyla mücadeledeki kararlılığını gösteriyor.