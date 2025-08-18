Adana’da Hırsızlık Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Adana’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yolcu gibi araca binen bir genç, fırsatını bularak kırmızı ışıkta durdukları esnada şoförün yanında bulunan paraları alıp hızla araçtan kaçtı.

MİNİBÜSTE ŞÜPHELİ HAREKETLER

İddiaya göre, duraktan minibüse binen genç, ön koltukta oturduktan sonra kırmızı ışıkta durmalarıyla birlikte sürücünün yanındaki paraları alıp kaçış yaptı. Şoför, neye uğradığını şaşırırken, yaşananlar minibüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Minibüs şoförünün olayı ihbar etmesiyle birlikte polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla güvenlik kamera kayıtları titizlikle inceleniyor.