Adana’da Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

ADANA’DA HIRSIZLIK OLAYLARI

Adana’da evlerin duvarlarına tırmanıp hırsızlık yapan bir şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Alınan bilgilere göre, ilk olay 14 Nisan günü saat 02.00’de Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen S.A., sokakta keşif yaparken daha sonra F.A.’ya ait evin duvarına tırmandı. Bahçede bırakılan, içinde 100 metre elektrik kablosu ve matkap bulunan bir çuvalı gören şüpheli, duvardan atlayarak çuvalı alıp kaçtı. O anlar sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İKİNCİ HIRSIZLIK OLAYI

20 Nisan’da Akkapı Mahallesi’nde gerçekleşen ikinci olayda, Z.Z.’ye ait inşaat halindeki evin duvarına tırmanan şüpheli, avluya girerek yaklaşık 300 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldı. Bu hırsızlık da güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin çaldığı kablolarla evin duvarı üzerinde yürüdüğü anlar dikkat çekti. Her iki olayı ihbar eden vatandaşların bilgileri doğrultusunda Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, gerekli çalışmaları başlattı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Ekipler, güvenlik kameralarındaki görüntülerden tespit ettikleri S.A.’yı saklandığı evde operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde çaldığı malzemeleri tanımadığı bir kişiye sattığını belirten şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.