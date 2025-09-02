Haberler

Adana’da Hükümlü Kadın Hurda Dükkanında

UYUŞTURUCU SUÇU NEDENİYLE ARANAN KADIN YAKALANDI

Adana’da, uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl hapis cezası almakta olan kadın, bir hurda dükkanında yakalandı. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan T.K. (26) üzerinde çalışmalara başladı.

KADININ HANGİ YERDE GİZLENDİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, hükümlü kadının Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir hurda dükkanında gizlendiği anlaşıldı. Bu bilgi üzerine, ekipler iş yerine baskın düzenleyerek şüpheliyi yakaladı. Yakalama işleminin ardından, T.K.’nın emniyet ve adliyedeki işlemleri gerçekleştirildi ve cezaevine teslim edildi.

