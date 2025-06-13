Adana’da Hükümlü Yakaladı, Cezaevine Gönderildi

YAKALANAN HÜKÜMLÜNÜN CEZASI

Adana’da, kaçakçılık ve dolandırıcılık suçları nedeniyle toplamda 16 yıl hapis cezasıyla aranan bir hükümlü yakalandı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, Atatürk Caddesi üzerinde şüphelendiği Fatih T.’yi durdurdu.

GÖZALTINA ALMA VE İŞLEMLER

Yapılan GBT sorgusunda, şüphelinin dolandırıcılıktan 3 yıl 6 ay, kaçakçılıktan ise 12 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Hemen gözaltına alınan hükümlü, polis merkezine götürüldü.

CEZAEVİNE TESLİM

Polis ve adliyedeki işlemleri tamamlandıktan sonra hükümlü, cezaevine teslim edildi.