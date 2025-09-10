Haberler

Adana’da Hükümlüler Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana’da farklı suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı. Alınan bilgilere göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede durdurulan bir aracın sürücüsü Umut D.’nin (45) 4 vergi kanununa muhalefet ve akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ KİMLİK KONTROLÜ

Alışveriş merkezi içerisinde gerçekleştirilen çalışmada bir şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde, şahsın iki ayrı hırsızlık olayından toplamda 17 yıl 6 ay 10 gün hapisle aranan Hüseyin K. (50) olduğu tespit edildi. Hükümlüler, polis merkezi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

GEBZE’DE KEDİ DENİZE DÜŞTÜ

Gebze'de bir kedi denize düştü. Çevredekilerin yardımıyla belediye çalışanı, halatla kediyi kurtarıp güvenli bir şekilde doğaya geri bıraktı.
Haberler

Eskişehir’de Dubalara Tepki Var

Eskişehir'de, vatandaşlar ve esnaflar, Odunpazarı'ndaki Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ne konulan dubalara karşı tepkilerini dile getirdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.