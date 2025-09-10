Adana’da Hükümlüler Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

İKİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Adana’da farklı suçlardan aranan iki hükümlü yakalandı. Alınan bilgilere göre, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yoğun bir çalışma yürüttü. Bu çerçevede durdurulan bir aracın sürücüsü Umut D.’nin (45) 4 vergi kanununa muhalefet ve akaryakıt kaçakçılığından 8 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

ŞÜPHELİ KİMLİK KONTROLÜ

Alışveriş merkezi içerisinde gerçekleştirilen çalışmada bir şahsa kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde, şahsın iki ayrı hırsızlık olayından toplamda 17 yıl 6 ay 10 gün hapisle aranan Hüseyin K. (50) olduğu tespit edildi. Hükümlüler, polis merkezi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.