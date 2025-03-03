Adana’da Huzur Operasyonunda 106 Şüpheli Yakalandı

ADANA’DA ‘HUZUR VE GÜVEN’ UYGULAMASI

Adana’da gerçekleştirilen ve hava destekli yapılan ‘Huzur ve Güven’ uygulaması, bin 936 polisin katılımıyla hayata geçirildi. Bu uygulama sırasında, çeşitli suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatları çerçevesinde düzenlenen bu uygulamada, ayrıca kurallara uymayan 279 sürücüye toplamda 4 milyon 299 bin 585 TL para cezası kesildi.

ŞÜPHELİLER VE ELE GEÇİRİLENLER

Uygulama kapsamında, 19 bin 544 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı. Sorgulama sonucunda hırsızlık, yağma ve yaralama gibi çeşitli suçlardan dolayı aranan 106 kişi yakalandı. Aynı zamanda asayiş kontrolleri sırasında, araçlarda ve şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 46 adet mermi, 34.20 gram bonzai, 0.68 gram kokain ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

TRAFİK DENETİMLERİ

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise 26 motosiklet trafikten men edilirken, kurallara uymayan toplam 279 sürücüye ceza verildi. Uygulama süresince yapılan trafik kontrolleri, sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ayrıca, Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner de uygulama noktalarında polisleri denetleyerek, sürecin etkinliğini artırmayı hedefledi.

– ADANA