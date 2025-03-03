Adana’da Huzur ve Güven Operasyonu Yapıldı

HAVA DESTEKLİ UYGULAMADA YAKALAMALAR

Adana’da gerçekleştirilen ‘Huzur ve Güven’ uygulamasına, bin 936 polis katıldı. Hava destekli olarak yapılan bu uygulamadan elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekiyor. Uygulama sırasında yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları ile hırsızlık, yağma, yaralama gibi suçlardan aranan 106 şüpheli yakalandı.

YASADIŞI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Uygulamanın asayiş yönünden gerçekleştirilen kontrollerinde, araçlar ve şüpheli görülen kişilerin üzerlerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda, 8 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici alet, 46 adet mermi, 34.20 gram bonzai, 0.68 gram kokain ve 23 adet uyuşturucu hap bulundu. Bu aşamada, suç oranlarının azaltılması yönünde önemli bir adım atıldığı ifade ediliyor.

TRAFFİK KONTROLLERİ VE CEZALAR

Trafik denetimlerinde de dikkat çeken sonuçlar elde edildi. 26 motosiklet trafikten men edildi ve kurallara uymayan 279 sürücüye toplamda 4 milyon 299 bin 585 TL para cezası kesildi. Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, Genel güvenliği sağlamak amacıyla bu tür uygulamaları sıkça düzenleyeceği belirtiliyor.

POLİS DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner’in uygulama noktalarında polisleri denetlediği ifade edildi. Adana’da gerçekleştirilen bu tür uygulamalar, şehirdeki güvenlik durumunu iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.