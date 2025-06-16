Adana’da, İ.E. yaşlıyı dövdü

GENÇLERİ DÖVEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da, iki genci sopayla acımasızca döven ve ardından serbest kalan şüphelinin, 68 yaşındaki A.B.’yi de dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. İzleyenlerin yüreklerini burkan bu anlar, bir video kaydında yer aldı. İlk olay, Yüreğir ilçesindeki 19 Mayıs Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, İ.E. sosyal medya üzerinden cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen 17 yaşındaki H.D. ve 22 yaşındaki A.T.’yi alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Burada kask takarak yüzünü gizleyen İ.E., gençleri sopayla dövmeye başladı. Bu anda yanında bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin “Kurban olayım yapma!” şeklindeki yalvarışları dikkat çekti. Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.’yi saklandığı Güzelevler Mahallesi’ndeki evde yakalayarak gözaltına aldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinde, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunan İ.E.’nin açıklamaları inandırıcı bulunmadı. Ancak, işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürerken, İ.E.’nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez darbedilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu belirlenirken, aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki iki kişi yaşlı adamı sopalarla dövüyor ve A.B.’nin yardım çığlıkları sokakta yankılanıyor. Yeni görüntülerin soruşturma dosyasına eklenerek inceleme başlatıldığı öğrenildi.